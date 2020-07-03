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عدن - ياسمين التهامي - سقوط مدوي.. الإطاحة برئيس دولة عربية بشكل إجباري.. شاهد من يكون؟؟ (صورة)





كشفت مؤشرات قوية أكثر من وقت مضى، اقتراب مغادرة بشار الأسد السلطة مرغما ، حسبما يقول ناشطون، تداولوا تغريدة لصحفي تركي قال تنحيه عن السلطة قريب جداً. ودون الصحفي التركي توران قشلاقجي، في حسابه على تويتر في تغريدة له: “ ورد أن الأسد سيترك السلطة قريباً جداً، قيل أن بلد اللجوء تم تحديده أيضاً”. وبعد ساعات من تحديد الاتحاد الأوروبي للشروط التي على الأسد القيام بها لدعم عملية إعادة الإعمار، أضاف الصحفي في تغريدته أنه تم تحديد مدى المساعدة التي ستقدمها الدول للقيام بذلك في سوريا. ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع ثلاثي، عبر تقنية الفيديو، يجمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، لبحث الوضع في سوريا، حسبما ذكر الكرملين. رجل الأعمال السوري، فراس طلاس ونجل وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، كشف عن أوامر روسية للأسد ترتبط بدرعا والسويداء، على خلفية التطورات الأخيرة فيهما. وقال في منشور له على حسابه في فيسبوك، أن روسيا طلبت من بشار الأسد حصر التواجد الأمني له في المحافظتين بـقـوات الجيش والشرطتين العسكرية والمدنية.





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