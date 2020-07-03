شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حكيمي : اسألوا زيدان عن رحيله لإنتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مارتين كامانو وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد، على انتقاله إلى صفوف إنتر ميلان، في الساعات الماضية.

وقال كامانو في تصريحات لكووورة "رحيل حكيمي عن الريال؟ السبب واضح، هي خطوة للأمام في مسيرته. الوقت الحالي غير مناسب لعودته للملكي في وجود كارفاخال، لكن المستقبل ينتظر أشرف".

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جديد اب برس

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وبسؤاله عن رفض زيدان عودة اللاعب، وهل تحدث معه بشكل شخصي، أجاب "هذا السؤال يجب توجيهه للمدرب الفرنسي، وإدارة ريال مدريد".



ولعب أشرف حكيمي (21 عامًا) لصالح بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة في آخر موسمين.

وعن سبب اختيار حكيمي لإنتر، رغم تمسك دورتموند ووجود عروض أخرى، أجاب "نحن وأشرف قررنا الانتقال لإنتر، لأن أنطونيو كونتي اتصل به كثيرًا للتحدث عن المشروع الذي يملكه مع النيراتزوري".

وأتم "حين يتصل بك مدرب صاحب مقام رفيع، وبإصرار قوي على التعاقد، فأنت تعرف جيدًا أنه يريدك حقًا في فريقه".

وأعلن إنتر ميلان، اليوم الخميس، انتقال حكيمي لصفوفه، بعدما وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025.

ولم يعلن الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن بعض التقارير تؤكد حسم الأمور مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يحصل أشرف حكيمي، على 5 ملايين يورو كراتب سنوي مع إنتر ميلان، بالإضافة إلى المكافآت.