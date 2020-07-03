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عدن - ياسمين التهامي - تنبيه خطير.. 3 أعراض يتجاهلها الكثيرون ولا يعلمون أنها علامات ضعف القلب.. تعرف عليها

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من ثلاثة أعراض تؤدي إلى ضعف القلب إذا لم يتم حلّها.



وقال «النمر»، عبر «تويتر»، إنه حال المعاناة من صعوبة الدخول في النوم، أو صعوبة الاستمرار فيه، أو كانت وضعية النوم غير مريحة، يكون الشخص عُرضة لضعف عضلة القلب مستقبلاً بنسبة 50%، إذا لم يتم حل المشكلة.

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جديد اب برس

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وحول المشاكل التي يعانيها مريض الضغط من النوم، قال «النمر»، إن صاحب ضغط الدم المرتفع، لن يهنأ بطعم النوم، مشيرًا إلى أن أسباب الأرق تشمل، ارتفاع الضغط، وآلام المفاصل، والاكتئاب، والإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة نشاط الغدة الدرقية، وتناول القهوة والشاي قبل النوم، فضلًا عن كثرة الديون.