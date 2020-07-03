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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للشيب والشعر الابيض.. علاج طبيعي والنتيجة من اول استعمال تخلص منه نهائياً حتي لو كان الشعر كله ابيض

الشعر الأبيض من المشاكل التي تواجه الرجال والنساء ويبحثون علي حل لهذه المشكلة، ويلجا الكثير من النساء والرجال الي الذهاب لصالونات التجميل واستخدام الطرق الكيميائية الضارة للشعر مثل صبغات الشعر، لكن نحن اليوم سوف نقدم لكم وصفة منزلية ذات مكونات طبيعية لا تضر الشعر ولا تجعلك تحتاج إلي الصبغات الكيميائية، وهذه الوصفة مكوناتها متوفرة في جميع منازلنا، وتعمل هذه الوصفة علي تنعيم الشعر وترطيب بصيلاته.





وصفة علاج الشيب بموزة واحدة فقط

وتتكون الوصفة من ثمرة الموز وزيت حبة البركة، نقوم بإحضار الموز وزيت حبة البركة السوداء، ثم نقوم بتقطيع الموز ونخلط قطع الموز بزيت حبة البركة بشكل جيد جدا، ثم بعد ذلك نقوم بفرد الخليط علي جميع أجزاء الشعر، ثم نتركه على الشعر لمدة ساعه، ثم يشطف بماء دافئ وشامبو، ثم يدهن الشعر بزيت حبة البركة وذلاك لأنها تساعد علي تطويل الشعر وتنعيمه، وللوصول لأفضل نتيجة يجب تكرار الوصفة كل شهر حتي لا يعود الشعر للون الأبيض مره أخرى، كما يفضل دهن الشعر بزيت حبة البركة كل أسبوع للحصول علي افضل النتائج ولأنه يحتوي علي مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر وتفيد في تطويله ونعومته.

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جديد اب برس

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كما يمكن عمل وصفة أخري للتخلص من الشيب بالجزر تستخدم هذه الوصفة لحماية الشعر من التقصف وذلك لان الجزر يساعد علي تكثيف الشعر ويزيد من نموه ويحافظ علي لمعانه كما يحد من تساقط الشعر، وذلك لأنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحد من منع الشيب المبكر.



طريقة تحضير وصفة علاج الشعر الأبيض بالموز

نقوم بإحضار موزة وحبة جزر وكوب من عسل النحل ونصف ملعقة من زيت الزيتون، بعد ذلك نقوم بتقطيع الموز والجزر وخلطهم جيدا مع عسل المحل الغير مخلوط بأي مكونات أخرى أو مواد كيميائية ونضيف عليهم زيت الزيتون ونقوم بخلطهم في الخلاط حتي نحصل علي عجينة، بعد ذلك نضع العجينة علي فروة الرأس ونتركها لمدة ساعة مع تغطيته بقبعه بلاستيك، ثم نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، وللحصول علي افضل النتائج يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر.