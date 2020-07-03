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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. هذه الدولة العربية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة خلال الايام القادمة

شهد الإمارات خلال شهر يوليو الجاري ظاهرة بلوغ كوكبي زحل والمشتري موضع التقابل مع الشمس. وتقارب الفترة الزمنية بين التقابلين أسبوعا نتيجة ظهورهما بالقرب فيما بينهما في السماء الظاهرة، حيث يكون زحل 7.1 درجة شرق المشتري.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قوله "إنه في وضعية التقابل أو المقابلة مع الشمس يكون الكوكب في الطرف المقابل للشمس بالنسبة للأرض التي تكون في وسطهما مع وضع التقابل يطلع الكوكب من الجهة الشرقية مع غروب الشمس ويغرب مع شروقها صباحا، ولهذا يظل أطول فترة فوق الأفق خلال الليل في السنة كما يكون أكثر لمعانا لتقابله مع الشمس كحالة القمر البدر عندما يتقابل مع الشمس فيكون في أكثر فترات إضاءته، ويظهر ألمع قدر وأكبر حجما خلال السنة".





وذكر الجروان أنه خلال شهر يوليو الجاري سيشاهد الناس من الأرض ظاهرة تقابل كوكبي المشتري وزحل، ويصل كوكب المشتري موضع التقابل في 14 يوليو الجاري، وسيكون سطوعه في قدر ظاهري – 2.6، أما كوكب زحل فسيكون في 20 يوليو الجاري في وضع التقابل، وسيكون سطوع زحل في قدر ظاهري +0.4. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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