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عدن - ياسمين التهامي - مارب الآن .. تصاعد حدة المعارك وعشرات من القتلى والجرحى (اسماء)

أكدت مصادر عسكرية في المنطقة الثالثة، تصاعد حدة المعارك في جبهة العبدية جنوبي مارب، مع الحوثي وزحوفاتها المكثفة رغم ضربات المكثفة لطيران التحالف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وقالت المصادر: إن “الجيش تصدى لزحوفات مكثفة وهجمات انتحارية للحوثيين في مديرية العبدية جنوبي مارب، ويخوض معارك شرسة باذلا المزيد من الشهداء والجرحى”. وأكدت إستشهاد 8 ضباط في قوات الجيش الوطني في مأرب جراء مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي في جبهة العبدية مبينة أسمائهم على النحو التالي : الشهيدالملازم – نصر عامر الصالحي الشهيد الملازم – محسن احمد البام الشهيد الملازم- عبدالله محمد ابو عشه الشهيد الملازم- مزة ناصر صالح بحيبح الشهيد الملازم – صقر ناصر مسعود بحيبح الشهيد الملازم- قيس حسين علي عبدربه القاضي الشهيد الملازم – ناجي صالح الصبري الشهيد الملازم – ناجي طالب حسين شعفه المرادي. وبحسب المصادر فقد أسفرت المواجهات عن جرح وإصابة 13 جنديا في صفوف الجيش أثناء المعارك ذاتها، وفيما يلي قائمة بأسماء الجرحى من أبطال الجيش الوطني : – وضاح عايض المرادي – نصور حسين نمران – منصور حسين العود – عبدالواحد البطيحة – سعيد بن صالح الذنابة – سعيد احمد بقلان – علي احمد مانعان – محمد الراشدي السيفي – عبدالرحمن ناجي محمد عباد – عبدالله مظفر الشنواح – عبدالرحمن صالح بن سالم – عبدالكريم محمد الاعذل – مرزوق شداد الاعذل وتشهد جبهة العبدية جنوبي مأرب معارك طاحنة بين الجيش الوطني الحوثي التي كثفت من هجماتها وزحوفاتها على مواقع في مديرية العبدية في محاولة للسيطرة عليها

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