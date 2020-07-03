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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : شركة النفط في العاصمة صنعاء تصدر بيانا عاجلاً و هاماً

اصدرت شركة النفط في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس بيانا عاجلا و هاما بشأن السفن النفطية .ونفى المدير التنفيذي لشركة النفط بصنعاء، عمار الأضرعي، وصول أي سفينة وقود حتى مساء اليوم الخميس، إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

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جديد اب برس

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و أكد في بيان عاجلا وهاما أن السفن النفطية ما تزال محتجزة محملا التحالف والأمم المتحدة الحكومة الشرعية مسؤولية منع سفن المشتقات النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة.

واتهم التحالف باحتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية، منها 15 سفينة تحمل مادتي البنزين و الديزل و 4 سفن تحمل مادة مازوت و 3 سفن تحمل مادة الغاز.

و أشار إلى أنه لم تصل أي شحنة وقود إلى غاطس ميناء الحديدة منذ تاريخ 23 مايو/آيار 2020 وحتى اليوم بخلاف ما ورد في بيان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الشرعية، موافقتها على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، بناء على طلب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وقال المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، في بيان، إن السفن الأربع التي تمت الموافقة على دخولها تحمل السفن 29.134 طناً من البنزين، و27.502 طناً من الديزل، و 26.953 طناً من المازوت، و8.315 طناً من الغاز.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من أسبوعين أزمة خانقة في المشتقات النفطية.