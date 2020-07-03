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صنعاء - ياسمين الخيامي - رحيل 2 مليون مغترب يمني مع عائلاتهم وعودتهم الى الاراضي اليمنية بعد اعلان السلطات السعودية رسميا قرار صارم سيقصم ظهورهم

2020/07/03 الساعة 04:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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