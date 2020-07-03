شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجمهورية يعين الدنبوع قائدا للواء 315 بعد وفاة هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان الرئيس هادي اصدر قرارا جمهوري قضي بتعيين العقيد علي الخضر الدنبوع قائدآ للواء 315 مدرع وترقية إلى رتبة عميد . ويأتي تعيين الدنبوع قائدا للواء 315 مدرع خلفا للفقيد العميد الركن أحمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع الذي توفي مطلع شهر أبريل إثر معاناة طويلة مع المرض. يشار إلى أن اللواء 315 مدرع هو لواء مدرع يمني يتبع القوات البرية اليمنية ويتمركز في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، ويتبع عمليات المنطقة العسكرية الأولى. *الوطن العدنية

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