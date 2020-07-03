شكرا لبحثكم عن خبر حملة أمنية في أبين تلقي القبض على عدد من المتقطعين وتتمكن من فتح طريق امشعة امحلحل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت الحملة الأمنية، الخميس، عملية مداهمة لعدد من النقاط والأماكن التابعة لمتقطعين قبليين في مديرية لودر محافظة أبين.

وتمكنت الحملة خلال عملية المداهمة، من إلقاء القبض على كل من كانوا متواجدين في النقاط، كما تمكنت الحملة من فتح طريق امشعة امحلحل.



وأكد مصدر أمني أن الحملة مستمرة في ملاحقة بعض المتقطعين في القرى، مشيرا إلى تشكيل الحملة من وحدات أمن أبين ومودية ولودر والقوات الخاصة التابعة للاقليم.



وشدد المصدر على أن القوات الأمنية عازمة على ضبط جميع المتقطعين، ولن تتهاون في استخدام القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة، ومواجهة القوات الأمنية.

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ويقود الحملة مدير عام أمن محافظة أبين العميد علي ناصر بوزيد الكازمي وبمشاركة مدير أمن لودر العقيد الخضر حمصان ومدير أمن مودية المقدم ناظم الصالحي.



وتهدف الحملة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة وفرض هيبة الدولة عبر القوات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة.



وتواصل الحملة الأمنية المشتركة، مهامها في ملاحقة المتقطعين، حتى تحقيق كافة أهداف الحملة بمديرية لودر.



مكتب إعلام إدارة أمن أبين