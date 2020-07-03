شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين أنصار الشيخ السلفي يحيى الحجوري في محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء امس الخميس، في مركز لسلفيي دماج التابع للشيخ يحيى الحجوري في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال مصدر محلي إن اشتباكات لم تعرف أسبابها اندلعت بين عناصر سلفية بمنطقة العمود في مديرية الجوبة بمأرب ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

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وأضاف المصدر أن عدداً من أنصار الشيخ الحجوري نصبوا نقاط تفتيش بخط الجوبة - مدينة مأرب.

ويعد الشيخ الحجوري من أبرز المرجعيات السلفية في اليمن، وخلف الشيخ السلفي الراحل مقبل الوادعي في إدارة معهد دار الحديث بدماج.