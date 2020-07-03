شكرا لمتابعة خبر عن التوافق على عبدالملك رئيسًا للوزراء وأنباء عن نائبين وتقاسم الوزارات السيادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مقرب من المناقشات التي تجري في العاصمة السعودية الرياض ، بخصوص تتعيين رئيسًا للحكومة المقبلة، إنه تم التوافق على استمرار رئيس الحكومة الحالي الدكتور معين عبدالملك في رئاسة الحكومة.

وأكدت المصادر لشبكة أبابيل الاخبارية ، توافق جميع الأطراف على شخص معين عبدالملك، بعد خمسة أيام من المداولات الساخنى بين ممثلن عن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

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وذكرت المصادر أن الدكتور معين عبدالملك سيحظى بنائبين أحدهما من حزب المؤتمر الشعبي العام والثاني من المجلس الانتقالي.

وقالت المصار إن الساعات القادمة ستشهد تقديم الطرفين لأسماء لشغل المنصبين، فيما لا تزال المفاوضات جارية حول تقاسم الوزارات السيادية.