شكرا لمتابعة خبر عن الشدادي : يدلي بتصريح عن سير المعارك في مأرب ويؤكد جاهزيتهم لخوض معركة الوطن الكبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد اللواء 159مشاة العميد سيف الشدادي، أن المعركة ضد جماعة الحوثي مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملا دون استثناء.

وقال العميد الشدادي لـموقع الجيش اليمني”26 سبتمبر”: إن واجبنا لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا العسكرية، ونحن جاهزون لتنفيذ الأوامر وخوض معركة الوطن الكبرى ضد مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير كل شبر من أرض الوطن.

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كما أكد أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في جبهة قانية، داعياً الصليب الأحمر إلى انتشال جثث عناصر المليشيا المتناثرة في الشعاب والجبال في الخطوط الأمامية لأرض المعركة.

ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة ورجال القبائل ثابتون ثبات جبال اليمن الشامخة، وهم في جاهزية عالية لتنفيذ الأوامر العليا بالتقدم ومنتظرين ساعة الصفر.

وأضاف قائلاً: “لن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية” مؤكدا ان الأيام القادمة سوف تحمل العديد من بشائر النصر على العدو”.