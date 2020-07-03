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عدن - ياسمين التهامي - التحالف يعلن عن رئيس الحكومة اليمنية الجديد.. بعد مشادات كلامية بين قيادات سعودية ومسؤولون في الشرعية.

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن انسحاب مستشار رئاسة الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري من اجتماعات الهيئة الاستشارية والقوى السياسية اليمنية الجارية في العاصمة السعودية الرياض، والمكرسة لمناقشة الية تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك احتجاحا على اسماء تشكيلة الحكومة الجديدة. واكدت المصادر أن جباري انسحب من الاجتماعات بعد خلافه مع قيادات من التحالف العربي الذين عملوا على فرض شخصية رئيس الحكومة بالقوة .. مشيرة الى أنه اكد مغادرته الرياض، والتوجه الى محافظة مأرب للقاء العديد من الشخصيات اليمنية الوطنية واطلاعهم على آخر المستجدات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وكان جباري افصح عن موقفة الرافض لتدخل مسئولي التحالف العربي في القرار السياسي اليمني، في تغريدة على صفحتة بتويتر قبل قليل .. قال فيها: ” المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة .. فرض شخصية من قبل جهه غير يمنية يعني ان الشرعية بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوه وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة”. وكانت مصادر اعلامية كشفت في وقت سابق توصل القوى السياسية اليمنية التي تجري مشاورات في الرياض الى اتفاق نهائي على استمرار الدكتور معين عبدالملك رئيسا لمجلس الوزراء في التشكيل الحكومي المرتقب خلال ايام قليلة. وأوضحت المصادر ان بعض القيادات اليمنية وبينهم جباري طرحوا مقترحات بأسماء شخصيات جديدة من اقليم حضرموت لتولي رئاسة الحكومة الا أن مقترحاتهم قوبلت بالرفض وتحديدا من قبل قيادات في التحالف العربي الامر الذي اثار حفيظة واحتجاج العديد منهم. ويعتبر عبد العزيز جباري من الشخصيات اليمنية السياسية البارزه التي لديها مواقف واضحة وتحظى بإحترام الكثير من ابناء الشعب اليمني.

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