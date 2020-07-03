شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث في اليمن خلال الايام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فلكي يمني يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث في اليمن خلال الايام القادمة

كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة جوية و يقول بحسب بيانات وخرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من الجمعة 3 يوليو 2020 لخمس أيام قادمة فهي مبشرة بالخير إن شاء الله أمطار موسمية و تراجع نسبي لدرجة الحرارة الشديدة، حيث متوقع ان تشهد اليمن حالة جوية تعمل على إرتفاع في الغطاء السحابي و معدل هطول الأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق خصوصا يومي السبت و الأحد، وبشكل عام متوقع ان يشمل الهطول معظم المناطق اليمنية، و بدرجة رئيسية المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والهضاب الداخلية المجاورة لها و الهضاب و السواحل الشرقية، كما تشمل مناطق واسعة من السواحل الجنوبية و المرتفعات الشمالية غربية، بينما تكون أقل نسبيا لتشمل بعض المناطق من الصحاري الداخلية و السواحل الغربية، وبالنسبة للمزارع اليمني تعتبر أمطار الصلم/الظلم الثاني و ان غزرت الأمطار فهي أنفع من أمطار الأيام الماضية.



ولفت "الشوافي" في حديثه لاخبار الساعة لدرجات الحرارة متوقعا أن تساعد الحالة الجوية على إنخفاض نسبي لما شمل اليمن من تاثيرات موجة الحر الشديدة خلال الأيام الماضية حيث تراوحت درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق الصحراروية و الساحلية ما بين 40 الى 45 درجة مئوية، لذلك التراجع المتوقع في درجات الحرارة سوف يكون ملحوظ في معظم المناطق مقارنة بالأيام الماضية و لا يعنى أن تتحول الاجواء الى باردة في المناطق الصحراوية و الساحلية.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

واختتم الفلكي عدنان الشوافي بالتحذيرات حيث دعى إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق و تدفق سيول و انخفاض الرؤية الأفقية، وكذلك من إرتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية و الساحلية، ودعى الصيادين و مرتادي البحر في السواحل الجنوبية و الشرقية لتوخي الحذر من إرتفاع هبات الرياح وإضطراب الموج في خليج عدن و بدرجة رئيسية غرب بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح من بين 45 إلى 70 كيلومتر بالساعة و أعلى هبات لها تتجاوز 80 كيلومتر، كما دعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.