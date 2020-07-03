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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 03-07-2020? - آخر تحديث الجمعة 3-7-2020? قرارات صادمة وعاجلة من محطة الكهرباء بالتزامن مع أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ملاك محطات الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء، رفع أسعار الكهرباء بالتزامن مع أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرة الحوثيين. وارتفع سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء إلى 250 ريالاً بعد أن كانت وزارة كهرباء الحوثيين حددته بـ 205 ريال. وبرر ملاك المحطات التجارية رفع الأسعار إلى أزمة المشتقات النفطية الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ أكثر من أسبوعين. ملاك محطات الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء، رفع أسعار الكهرباء بالتزامن مع أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرة الحوثيين. وارتفع سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء إلى 250 ريالاً بعد أن كانت وزارة كهرباء الحوثيين حددته بـ 205 ريال. وبرر ملاك المحطات التجارية رفع الأسعار إلى أزمة المشتقات النفطية الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ أكثر من أسبوعين.

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