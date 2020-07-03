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عدن - ياسمين التهامي - مؤشرات انفجار حرب نووية.. إسرائيل تقصف أكبر منشأة نووية في إيران وطهران ترد و”دولة خليجية تفتح مجالها الجوي” (تفاصيل)

زعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، مساء أمس الأربعاء، أن طائرات “إف-16” إسرائيلية دمرت “معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران”، فيما سخر منه إعلامي إيراني شهير ودعاه إلى إطلاق “كذبة يستوعبها العقل”.

وقال كوهين، على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الأربعاء: “خاص وحصري من مصادر استخبارية غربية: إسرائيل قصفت معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران، ودمرته، وحالات تسمم إشعاعي وإجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل، وإيران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الإشعاعي”.

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جديد اب برس

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وادعى كوهين أن “إسرائيل استخدمت طائرات “إف-16″ أعادت التزود بالوقود في سماء دولة خليجية”.

إسرائيل تعلن قصف منشأة نووية إيران

واليوم رد عليه عبر “تويتر” أيضا لإعلامي الإيراني الشهير حسين دليريان المتخصص في الشؤون العسكرية، الذي سخر من تغريدة كوهين كاتبا: “طائراتكم اجتازت مائة مقر للدفاع الجوي والراداري وقامت بقصف منشأة نطنز؟! سوريا أسقطت طائرة إف 16 التابعة لكم بمنظومة إس-200!”

وأضاف دليريان: “عليكم أن تطلقوا كذبة يستوعبها العقل”.

​وأعلنت طهران، اليوم الخميس، عن وقوع حادث في إحدى الوحدات قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران.

ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أول صورة من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي صباح اليوم، فيما أكد المتحدث باسم الهيئة في وقت سابق، أن المبنى الذي جرى فيه الحادث يقع في فناء محطة نطنز ولا يضم أنشطة نووية، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على الأنشطة النووية في المفاعل. كما نفى المتحدث ما يروج حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث.