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عدن - ياسمين التهامي - مصادر سياسية : انباء عن التوافق على "معين عبدالملك" رئيساً .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فادت مصادر سياسية مطلعة ان المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبدربه منصور هادي توافقا على بقاء رئيس الحكومة الحالي الدكتور معين عبد الملك، رئيسا لمجلس الوزراء اليمني القادم واشارت المصادر الى ان الرئيس هادي سوف يصدر قرارا في الايام المقبلة بتعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة. وياتي تعيين عبدالملك ضمن تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقع في العاصمة فادت مصادر سياسية مطلعة ان المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبدربه منصور هادي توافقا على بقاء رئيس الحكومة الحالي الدكتور معين عبد الملك، رئيسا لمجلس الوزراء اليمني القادم واشارت المصادر الى ان الرئيس هادي سوف يصدر قرارا في الايام المقبلة بتعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة. وياتي تعيين عبدالملك ضمن تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقع في العاصمة السعودية الرياض بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية والذي اتى بعد قيام الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الحكومة الشرعية وطردها من العاصمة عدن في شهر اغسطس من العام المنصرم 2019م.

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