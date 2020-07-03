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عدن - ياسمين التهامي - إسرائيل تفاجئ إيران بضربة خاطفة وتدك أكبر "منشأة نووية".. ومقاتلات f16 تحلق في سماء هذه الدولة الخليجية
كشف الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين ، أن إسرائيل قامت بقصف معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران ودمرته .
وأوضح كوهين في تغريدة على حسابه بتويتر نقلاً عن مصادر لم يسمها : ” حالات تسمم إشعاعي وإجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل ، وإيران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الإشعاعي” .
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وأضاف: ” إسرائيل استخدمت طائرات إف ١٦ ” .
من جانبها، أعلنت طهران، اليوم الخميس، عن وقوع حادث في إحدى الوحدات قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران.
ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أول صورة من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي صباح اليوم.
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