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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل لكافة المواطنين: موجة محملة ببخار الماء وأمطار غزيرة وسيول جارفة تجتاح هذه المحافظات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، إن مختلف المعطيات الرصدية والتنبؤية وخرائط الطقس تبين وجود موجة شرقية محملة ببخار ماء شديد الكثافة تشكلت نتيجة لتكون منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسط وغرب بحر العرب، يرافقها حالة من عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من المياه الاقليمية اليمنية، في أعالي البحار شرق خليج عدن وأجزاء من المناطق الشرقية في المهرة وحضرموت.

وتوقع المركز أن يسود طقس غائم بسحب ركامية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الشرقية والجنوبية، خاصة سواحل و صحاري محافظات المهرة وحضرموت وشرق ووسط خليج عدن.

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ورد الآن: الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل لكافة المواطنين: موجة محملة ببخار الماء وأمطار غزيرة وسيول جارفة تجتاح هذه المحافظات

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ولفت إلى أن الأمطار قد تمتد لاحقا خلال الأيام الاربعة القادمة إلى شبوة وأبين والمناطق الداخلية المحاذية لتلك المحافظات وأجزاء واسعة من الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الجبلية.

موجة محملة ببخار الماء وأمطار غزيرة

وحذر المركز المواطنين، خاصة ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية والأجزاء الشمالية من أرخبيل سقطرى.

ونصح بتوخي الحيطة والحذر في المناطق الآنفة الذكر، وعدم التواجد في ممرات السيول أو بالقرب منها أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

كما نصح بضرورة الاستفادة من تلك الأمطار الهاطلة، ونصح رعاة الأغنام و الماشية و النحل بعدم تركها عرضة للأمطار والسيول.

ودعا المركز المواطنين والجهات الرسمية ذات العلاقات، كلا حسب اختصاصه بضرورة التفاعل حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.