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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني في المملكة يلجأ لحيلة ماكرة لا تخطر على البال لخداع اليمنيين..لن تصدق ماذا فعل وكيف كان مصيره بعد اكتشاف الجالية اليمنية لحيلته الشيطانية

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