شكرا لبحثكم عن خبر الصليب الأحمر يعلن استعداده لتشغيل مركز للعزل بعدن مع النفقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبأ نت: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن استعداده لتشغيل مركز للعزل بمديرية خور مكسر بسعة 60 سريرا والتكفل بنفقاته التشغيلية. Advertisements جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي اليوم مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعدن موريرو كابيلا. ونوه الدكتور الوليدي بالأدوار الفاعلة للجنة الدولية في دعم القطاع الصحي لاسيما في مواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يعلن استعداده لتشغيل مركز للعزل بعدن مع النفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.