شكرا لبحثكم عن خبر الصليب الأحمر يعلن استعداده لتشغيل مركز للعزل بعدن مع النفقات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سبأ نت:
أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن استعداده لتشغيل مركز للعزل بمديرية خور مكسر بسعة 60 سريرا والتكفل بنفقاته التشغيلية.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي اليوم مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعدن موريرو كابيلا.
ونوه الدكتور الوليدي بالأدوار الفاعلة للجنة الدولية في دعم القطاع الصحي لاسيما في مواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يعلن استعداده لتشغيل مركز للعزل بعدن مع النفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.