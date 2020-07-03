شكرا لبحثكم عن خبر موظفو المؤسسات الإعلامية الرسمية يشتكون عدم صرف رواتبهم وتدني بعضها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اشتكى إعلاميون وموظفون في المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة الشرعية التي تعمل بشكل مؤقت من مقار عملها بالسعودية من تأخر مرتباتهم وإنقطاعها لأشهر متتالية، وتدني مستوى رواتب بعضهم مع تأخيرها.

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وقال موظفون في (وكالة سبأ، قناة اليمن، قناة عدن، إذاعة صنعاء): ‫«‬إن مأساتهم لا يمكن وصف فداحتها، مع تأخر صرف الرواتب منذ أربعة أشهر، وصلت حد عجزهم عن سداد إيجارات المنازل وتوفير أبسط متطلبات الحياة اليومية، بل حتى يعجز الكثير عن الذهاب إلى مقار عملهم بعد نفاد راتب الشهر الذي يُصرف خلال أربعة أشهر في تغطية مديونيات سابقة متراكمة بينما التزمت الحكومة موقف المتفرج حيال مشاكلهم هذه‫».

وأضافوا «‬تحملنا الكثير فيما الناس تعتقد أن موظفي الاعلام الرسمي في رغد من العيش‫». واتهم موظفي الإعلام الرسمي الجهات المعنية في الدولة بالإهمال واللامبالاة إزاء مطالبهم بانتظام صرف المرتبات وزيادة المتدنية منها، مشيرين إلى أن كل المذكرات التي تم رفعها خلال السنوات الماضية والمتضمنة مطالب انتظام الصرف وزيادة راتب المتدنية رواتبهم لم يتم الأخذ بها والنظر بعين المسؤولية إلى وضعهم والصعوبات المعيشية التي يواجهونها.

وكان موظفي الإعلام الرسمي قد وجهوا مذكرة إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني شرحوا له فيها معاناتهم، والذي أبدى بدوره موافقة فورية على تبني حلها والوقوف معهم حتى حل كافة مشاكلهم.