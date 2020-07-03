مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية من ذمار نحو جبهات الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، الخميس 2 يوليو/تموز 2020م، بتعزيزات بشرية على متن أطقم عسكرية من محافظة ذمار نحو جبهات الضالع التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي.

مصادر "خبر" للأنباء رصدت، بعد عصر اليوم الخميس، دفع مليشيا الحوثي بـ 30 مسلحاً من الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) بمدينة ذمار باتجاه محافظة الضالع. Advertisements وأوضحت المصادر أنها تأكدت من أحد مشرفي المليشيات أن التعزيزات في طريقها إلى جبهات الضالع التي تشهد مواجهات محتدمة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ضد المليشيات الحوثية. وبحسب المصادر فإن المليشيات دفعت بالتعزيزات على متن طقمين عسكريين، لتغطية النقص في عناصرها في جبهات الضالع، والذي كان السبب في نقصهم هو سقوطهم في تلك الجبهات بين قتيل وجريح وأسير. وأشارت المصادر إلى أن المليشيات ستدفع غداً الجمعة بتعزيزات بشرية أخرى نحو جبهات الضالع والساحل الغربي حد اعتراف أحد قيادات المليشيات بمحافظة ذمار.

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