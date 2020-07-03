شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يصدر قرار بتكليف مدير عام الإعلام ومستشار لمحافظ شبوة لشؤون الإعلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبدالسلام بن سماء أصدر محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو اليوم قرار بتكليف مدير عام لمكتب الإعلام بالمحافظة ومستشار لمحافظ شبوة لشؤون الاعلام بالمحافظة. حيث نص قرار محافظ محافظة شبوة رقم (117) لسنة 2020م بتكليف الاخ / عبدالله أبوبكر هادي بارحمة مديراً عاماً لمكتب الاعلام م/شبوة. Advertisements كما نص قرار محافظ محافظة شبوة رقم (118) لسنة 2020م بتكليف الاخ / علي سالم بن يحيى مستشاراً لمحافظ محافظة شبوة لشؤون الاعلام. ونصت المادة الثانية العمل بالقرارات الصادرة وعلى الجهات المعنية تنفيذها.

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