شكرا لبحثكم عن خبر وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأبناء المنطقة الوسطى بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجاوب وزير الكهرباء م. محمد العناني مع كل المناشدات التي أطلقها أبناء مديرية لودر والمديريات المجاورة لها . ووجه وزير الكهرباء مشكورا بتشغيل المولدات الصالحة في محطة كهرباء لودر والمتوقفة عن العمل وصرف مادة الديزل من المنحة السعودية لتشغيلها بصورة طارئة واستثنائية وذلك لرفع المعاناة عن أبناء مديريات المنطقة الوسطى ( لودر-مودية - الوضيع - مكيراس) الذين ظلوا يعيشون في ظلام دامس لأكثر من 6 ايام بعد أن تعرضت مولدات ال 10 ميجا الجديدة لعطل أخرجها عن الخدمة. Advertisements كما وجه الوزير العناني مشكورا بنزول لجنة فنية لمعاينة المولدات الصالحه للتشغيل. هذا وابلغنا بذلك الخبر المفرح احد الشخصيات القيادية الشابة في مديرية لودر والذي قال : إنه بإذن الله تعالى سيتم تشغيل الكهرباء خلال يوم غدا الجمعة أو السبت كاقصى حد.. مثمنا جهود وتعاون وزير الكهرباء المهندس محمد العناني مع مناشدات أبناء مديريات الوسطى. *من عارف أحمد

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