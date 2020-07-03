شكرا لبحثكم عن خبر متبرع يعيد المياه لأهالي شقرة عقب شهرين من العطش والحرمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بادر فاعل خير، يوم امس الأربعاء ، بمضخة مياه للبئر المغذية لمدينة شقرة الساحلية، بعد حرمانها من المياه ستين يومًا وسط غياب دور الجميع من الجهات المختصة وقوات الشرعية.

تولى القائمون على المضخة أعمال تركيبها، بعد تجاهل السلطة المحلية في شقرة توفير المياه للمواطنين، ما دفعهم إلى شرائها من الأسواق بأسعار مرتفعة.

حيث عبر أبناء شقرة عن شكرهم لفاعلي الخير التاجر صالح العزاني الذي قدم غطاس لمشروع مياه شقرة الاهلي الذي تغيب علية الجميع وثمن أبناء شقرة الجهود الإنسانية للمتابعة من قبل الوكيل ناصر عوض وكذا الأستاذ حسين الهاظل والاستاذ سعيد ناصر.

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واضاف أبناء شقرة عن استيائهم لتجاهل مدينتهم لتوفير ابسط مقومات الحياة لأكثر من ستين يوماً من قبل الشرعية ومسئوليهم

وحذر ابناء شقرة عن المزيد من التجاهل من قبل ما يسمون أنفسهم مامورين على هذه المدينة وهم يجلبون لها الويلات على خلفية مصالحهم الشخصية.

وتسيطر على منطقة شقرة الساحلية، قوات تابعة للشرعية، وسط ظروف مأساوية وحرمان من أبسط الخدمات، وعلى رأسها المياه والكهرباء وسط ارتفاع درجة الحرارة وعبث المسئولين.

وناشد أبناء شقرة الشرفاء القوات السعودية المتواجدة للاستجابة لمطالبهم وما تعانية المدينة.