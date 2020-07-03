القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية مطلعة، امس الخميس، بأنه تم القبض على ثلاثة يمنيين مع نساء في وضع شاذ. وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن الاجهزة الامنية بمحافظة إب القت في وقت سابق القبض على ثلاثة أعيان مع عدة نساء، في إحدى الفنادق وهم في وضع شاذ. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق Advertisements سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وبينت المصادر أن إثنان من الأعيان؛ مدراء لمدرستين بمديرية حزم العدين بالمحافظة، فيما الثالث مغترب. ونوهت المصادر بأن الثلاثة لايزالون محتجزين لدى البحث الجنائي في المحافظة. وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، كغيرها من المحافظات الأخرى، إرتفاع في نسبة الجريمة المنظمة التي تزدهر في ظل غياب الدولة بأجهزتها الامنية والعدلية والرقابية وضعف دورها في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

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