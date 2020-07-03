شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : الرئيس هادي اشترط إستقالة البركاني لاستمرار معين عبدالملك رئيسا للحكومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية ، ان الرئيس عبدربه منصور يرفض استمرار معين عبدالملك في رئاسة الحكومة القادمة، التي من المقرر تشكيلها بمشاركة الانتقالي وفقا لاتفاق الرياض .

وقالت المصادر ان هادي تذرع بضرورة ان يكون رئيس الحكومة القادمة من إقليم حضرموت ، واشترط لتعيين معين عبدالملك لرئاسة الحكومة القادمة ،استقالة سلطان البركاني من رئاسة البرلمان ، وإنتخاب شخصية حضرمية بديلا عنه ، في إشارة لتعيين القيادي الاصلاحي محسن باصرة بديلا عن البركاني .

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وأوضحت المصادر ان هادي يتخوف من البركاني ومعين عبدالملك ، وقربهما من الإمارات للإطاحة به .

واضافت ان هادي يبرر مطلبه امام السفير السعودي محمد ال الجابر انه لا يمكن ان يكون رئيس الحكومة ورئيس البرلمان من محافظة واحدة هي تعز.

وتتواصل المشاورات في الرياض لاجل تشكيل الحكومة في اولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض بين الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية .