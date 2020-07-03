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عدن - ياسمين التهامي - رفض الفنان عادل إمام سابقا عمل ابنته سارة في الفن وأكد في تصريح أثار الكثير من الجدل أنه لا يوافق على تجسيدها مشاهد القبلات أو المواقف الرومانسية، ولكن يبدو أن موقفه سيتغير مع حفيدته هالة مقبل، التي فرضت نفسها على قائمة الأكثر بحثا بمواقع التيك توك، بعد تقديمها عدة مشاهد من مسرحية جدها “مدرسة المشاغبين”.

هالة قامت بتقديم مقطع فيديو كوميدي من مسرحية مدرسة المشاغبين بمناسبة امتحانات الثانوية العامة، وقلدت فيه أداء جدها عادل إمام في مشهد جمعه بالنجمة سهير البابلي، يقول فيه: بتقولي أقف.. بعد ١٤ سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف.

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شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

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يذكر أن هالة عبرت سابقا عن حلمها بأن تكون “فنانة تشكيلية” عالمية ومشهورة، وكشفت عن انضمامها لأكاديمية دولية لتعليم الرسم بتشجيع من جدتها، وظهرت كضيفة في برنامج “السفيرة عزيزة” على قناة dmc، مُعبرة عن حبها للرسم دون لفت الأنظار.

وقالت هالة في البرنامج أنها تتدرب منذ 3 سنوات بإحدى الأكاديميات على الرسم، مشيرة إلى أن عمرها الآن 12 عاما فقط. وعن مكتشف موهبتها، قالت إن جدتها لاحظت أنها تقضي وقتا طويلا في الرسم فقررت مع والدتها صقل موهبتها. اضافت: كنت برسم على الحيطان وعلى أي حاجة قدامي لحد ما انضميت للأكاديمية، وهناك اتعلمت وكونت صداقات كتير وحسيت إنه بيتي، وتابعت: في الأول مكنش مستوايا كويس لكن مع الوقت حصل تطور وبقى رسمي أحسن.

وتحدثت حفيدة عادل إمام عن دعم جدها لها، وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية، مؤكدة في برنامج “أطفال ولكن” عبر فضائية “المحور”، أنها رسمت الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وكان من المفترض أنها ستشارك في معرض “100 سنة سينما” ولكنها سافرت قبله، واختتمت مقابلتها التلفزيونية، بأنها لا تفكر في التمثيل، وتفضل أكثر الفن التشكيلي، وتتمنى أن تصبح عندما تكبر رسامة وليس ممثلة.

ومؤخرا سجلت فيديو متأثرة بمقابلتها بالممثل المصري-الأمريكي، مينا مسعود، بطل الفيلم الأمريكي “Aladdin”، خلال زيارته لمصر لحضور مهرجان “الجونة السينمائي”، وحصلت على نسخة موقعة من أسطوانة الفيلم.

ونشر خالها المخرج رامي إمام ابن الفنان عادل إمام ، صورتها مع مينا مسعود، وعلق عليها قائلا: عندما يكون لديك حلم تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عامًا، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر.