شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف مخطط للإنقلاب على الشرعية في مأرب يديره الحجوري ويشرف عليه طارق وترعاه الإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية، امس الخميس،عن سبب الإشتباكات العنيفة التي دارت بين الجماعات السلفية في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وأكدت المصادر أن القيادي في الجماعات السلفية يحيى الحجوري تلقى كميات كبيرة من الأسلحة من دولة الإمارات وقام بإخفائه ولم يقوم بتوزيعه بين أفراده بشكل متساوي.

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ويقدم المصادر أن أحد القيادات يدعي "أبو مسلم" رفض الإنصياع للأوامر وطالب بتوزيع السلاح ، وقام بإطلاق النار على الحجوري ، مؤكدة أن حراس الحجوري قاموا بقتله في نفس الوقت.

ويقوم المصادر إلى أن الحجوري يقوم بتحشد أتباعه إلى منازل سكنية في الجوبة وتدريبهم ، من بينهم مجموعات من "جنسيات مختلفة" يتبعون "تنظيم القاعدة" وتم ذلك بالتنسيق مع العميد طارق محمد عبدالله صالح.

المصادر التي أوضحت أن الحجوري أكثر من لقاء مع العميد "طارق محمد" ، مشيرة إلى أن الإجتماعات أفضت إلى إبقاء الحجوري واتباعه في "الجوبة" وتحشيد المقاتلين ليشاركوا في عملية اسقاط مأرب من تحت سيطرة الحكومة المعترف بها وبإشراف مباشر من دولة الإمارات.