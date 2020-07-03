شكرا لمتابعة خبر عن بعد لقاءه بالرئيس هادي في الرياض .. غريفيث يصل مسقط للقاء وفد الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، الليلة الماضية ، العاصمة العمانية مسقط ، قادماً من الرياض ، لبحث خطط السلام الأممية مع قيادات حوثية.

ونقلت وكالة الأناضول "عن مصدر حكومي قوله، إن" غريفيث غادر الرياض، وسيلتقي في مسقط وفدا حوثيا برئاسة ناطق الجماعة محمد عبد السلام.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

Advertisements

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف:" نتوقع أن يطلعهم على نتائج لقاءاته في الرياض، وتصور الحكومة اليمنية للحل الشامل "دون تفاصيل البرنامج المفضل أكثر وكان غريفيث وصل الرياض ، الاثنين ، وعقد سلسلة مباحثات في الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ، رئيس الحكومة ، معين عبد الملك .

إضافة إلى رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" ، عيدروس الزييدي. وبحث هادي خلال لقائه بغريفيث ، مسودة معدلة لحل شامل والتوصل إلى وقف إطلاق النار ، إلى جانب الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف عملية السلام.