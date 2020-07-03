شكرا لمتابعة خبر عن بعد ضغوط أمميه .. قوات التحالف توافق على إطلاق سفن الوقود المحتجزة قبالة جيزان وتسمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر دبلوماسية، عن انفراجة وشيكة لازمة المشتقات النفطية ، اثر موافقة مبدئية للتحالف العسكري على السماح لأربع سفن من المشتقات النفطية المحتجزة قبالة ميناء جيزان بالدخول إلى ميناء الحديدة . واضافت المصادر ان التحالف وافق على اطلاق 4 سفن من المشتقات النفطية بفعل ضغوط أممية باستخدام الأسلحة لأسباب إنسانية التي لاتحتمل التاخير واستجابة لم يذكر مبعوث الأمم المتحدة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق Advertisements سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتفرض دول التحالف منعا باتا لدخول سفن المشتقات النفطية منذ مايزيد عن شهر الى مناطق سيطرة الحوثيين ذات الكثافة السكانية الاعلى ما ادى لتفاقم الوضع الانساني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضغوط أمميه .. قوات التحالف توافق على إطلاق سفن الوقود المحتجزة قبالة جيزان وتسمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.