شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الثلاثة المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة اليمنية الجديدة (اسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر يمنية ، الخميس الموافق 2 يونيو 2020م ، إن ثلاث شخصيات يمنية مرشحة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وفقا لـ"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال في الخامس من نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة انباء ((شينخوا))، أن نقاشات لجنة خماسية مشكلة من هيئة رئاسة البرلمان اليمني وهيئة الرئاسة اليمنية رشحت ثلاث شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

Advertisements

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح المصدر، أن المرشحين هم رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك ، ورئيس الحكومة السابق خالد محفوظ بحاح، والدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال المصدر، ان معين عبدالملك يعد الأكثر حظا، حيث يدعم ترشيحه الرئيس هادي وعدد من الأحزاب السياسية اليمنية ويحظى كذلك بدعم من السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.

وأضاف أن "بحاح هو مرشح المجلس الانتقالي الجنوبي وينحدر من محافظة حضرموت شرقي البلاد ، فيما يحظى العليمي بدعم عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات يمنية".

وأشار المصدر الى أن النقاشات مستمرة، لتحديد الشخصيات المتوقع أن تشغل مناصب 24 حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة والتي ستكون مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وفي السياق، قال نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري اليوم، على حسابه في تويتر "إن المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة".

واضاف "فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة".

والثلاثاء الماضي، كشفت مصادر يمنية عن بدء نقاشات بشأن تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وفقا لـ"اتفاق الرياض".

وحسب وكالة ((شينخوا)) إنه تم تشكيل لجنة خماسية "لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص، الذين سيتم اختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية"، لافتا الى ان اللجنة مؤلفة من نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، وأربعة من مستشاري الرئيس هادي، هم عبدالملك المخلافي، محمد بن موسى العامري، نصر طه مصطفى، وعلي منصر محمد.

وأعلن مصدران يمنيان أحدهما مسؤول في الرئاسة الجمعة، أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يجريان "نقاشات غير مباشرة" في العاصمة السعودية من أجل تهيئة الأجواء للمضي في تنفيذ "اتفاق الرياض".

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي بالرياض اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، لكن تعثر تنفيذه.