شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يتوعد السعودية ويتهم واشنطن .. ويحملهم مسؤولية وتبعات التصعيد الأخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم القيادي في جماعة الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية "محمد علي الحوثي" ، واشنطن برفضها للسلام في اليمن من خلال مشاركتها في دعم وتأييد ما سماه "العدوان" على اليمن.

وقال الحوثي: في تغريدة له على صفحته في موقع التدوين المصغر "تويتر" أن "براين هوك" الأمريكي أعلن الدعم والمساعدة للسعودية .

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مؤكدا أن التصعيد من قبل التحالف بقيادة السعودية وغاراته المكثفة على "صنعاء" بالأمس وما يحصل الآن هو نتيجة للقرار الأمريكي الرافض للسلام.

وحمل الحوثي "أمريكا" و"السعودية" مسؤولية إقلاق السكينة العامة وتبعات التصعيد الحاصل على مناطق سيطرة المليشيا من قبل الطيران الحربي حد زعمه .

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة في كلا من صعدة، وصنعاء ، وذلك ردا على عملية توازن الردع الرابعة التي أعلن عنها الحوثيون ، والتي استهدفت بحسب الناطق بإسم الحوثيون وزارة الدفاع والإستخبارات في السعودية ومواقع حساسة أخرى.