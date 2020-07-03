شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أن أعلنت دعمها للمثيلين الجنسين صنعت مالم يكن بالحسبان وأثارت ضجة بفعلتها...النجمة التركية "هازال كايا" تفاجئ الجميع...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�عد أن أعلنت النجمة التركية ​هازال كايا​ دعمها للمثليين، تعرّضت لهجوم كبير، وهذه المرة من زميلها الممثل ​ألب نافروز​، الذي أشار الى أنه ينتقد جميع الممثلين الأتراك، الذين يدعمون المثليين الجنسيين، ولا يفهم أسبابهم التي لا تدفعهم للسير خلف فطرة الإنسان الطبيعية

وأضاف: "هؤلاء ضد الطبيعة وهازال كايا أيضا التي دعمتهم يريدون أن يغيروا قواعد الحياة السليمة".

وتابع نافروز: "طبعا علينا محاربتهم ولست مع الترويج لحقوقهم المزعومة والمرفوضة على كافة الأصعدة".

من جهته، دافع النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ عن هازال، وقال عنها: "إنسانة جريئة ومتصالحة مع نفسها، قد تختلف معها بالكثير من الآراء لكن لا يمكنك إلا احترامها".

