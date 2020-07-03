شكرا لبحثكم عن خبر فوائد تناول الحبة السوداء على الريق .. تفوق الخيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لا يخفى على أحد فوائد الحبة السوداء وزيتها، خاصة عند تناولها على الريق (على معدة فارغة وهذه هي أهم الفوائد المحتملة لتناول حفنة من الحبة السوداء يومياً على معدة فارغة:

1- خسارة الوزن الزائد قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم على خسارة الكيلوغرامات الزائدة، وبطريقة امنة، ولكن وإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، عليك مراجعة الطبيب أولاً، وفقا لويب طب.

2- تنبيت الشعر من المعروف عن الحبة السوداء فوائدها العديدة المتعلقة بنمو الشعر وتقويته وتكثيفه، وسواء كنت تفكر في تطبيق زيت الحبة السوداء موضعياً على الشعر أو في تناول حفنة من الحبة السوداء على الريق يومياً، فإن النتائج حتماً سوف تذهلك.

3- رفع مستويات الطاقة من فوائد الحبة السوداء على الريق أنها تساعد على رفع مستويات الطاقة واليقظة، لا سيما في الصباح الباكر، وبالتالي زيادة إنتاجيتك في العمل وقدرتك على التركيز.

كما أن تناول الحبة السوداء بكميات معقولة بانتظام يومياً قد يساعدك على تحسين التنفس وتحسين مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

4- مكافحة أمراض الجهاز التنفسي قد تساعد الحبة السوداء على الريق على علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي ومكافحتها، لا سيما التهابات الجيوب الأنفية المزعجة.

كما أن الحبة السوداء تساعد كذلك على التخلص من احتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجاري التنفسي.

5- مكافحة السرطانات قد يساعد استهلاك ملعقة من زيت الحبة السوداء (أو البذور ذاتها) مع ملعقة من العسل قبل وجبة الفطور بساعة على مكافحة السرطانات والأورام الخبيثة في الجسم.

كما تستطيع الاستفادة من الحبة السوداء كذلك لهذا الغرض عبر طحن ملعقة صغيرة من البذور مع ملعقتين من زيت الحبة السوداء والعسل والليمون وتناول هذا المزيج يومياً.

6- علاج النفخة والغازات من فوائد الحبة السوداء على الريق الرائعة أن هذه الوصفة البسيطة قد تساعدك على علاج النفخة والغازات واضطرابات المعدة عند تناولها صباحاً قبل وجبة الفطور.

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7- فوائد أخرى ولا تقتصر فوائد الحبة السوداء على الريق على ما ذكر أعلاه، بل تمتد لتشمل الأمور التالية كذلك:

مكافحة الكحة والسعال. علاج الصداع.

علاج ألم الأسنان. مكافحة التهابات المفاصل.

القضاء على الديدان المعوية. خفض ضغط الدم المرتفع.

تسريع شفاء الجروح. زيادة نعومة البشرة.

تخفيف رد الفعل التحسسي.

نصائح ومحاذير عند التفكير في تناول الحبة السوداء على الريق، عليك أن تتناول الحبوب التي حمصت قليلاً على النار دون إضافات، فالحبوب السوداء النيئة قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي.

ورغم أن الحبة السوداء امنة نسبياً، إلا أنها (مثل غيرها من العلاجات الطبيعية) قد تحمل بعض الأضرار المحتملة، لذا يفضل تجنبها من قبل:

المرضعات والحوامل والأطفال. المصابون بانخفاض ضغط الدم، فقد تخفض الحبة السوداء الضغط بشكل كبير وخطير!

الأشخاص المقبلون على عملية جراحية (يفضل الكف عن تناول الحبة السوداء قبل موعد العملية بأسبوعين).

مرضى السكري، فقد تؤثر على مرضى السكري بشكل خطير إن لم يتم تناولها بإشراف طبي.