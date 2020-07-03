شكرا لبحثكم عن خبر قرار صادم من محطات الكهرباء التجارية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقر ملاك محطات الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء، رفع أسعار الكهرباء بالتزامن مع أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرة الحوثيين. Advertisements وارتفع سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء إلى 250 ريالاً بعد أن كانت وزارة كهرباء الحوثيين حددته بـ 205 ريال. وبرر ملاك المحطات التجارية رفع الأسعار إلى أزمة المشتقات النفطية الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ أكثر من أسبوعين.

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