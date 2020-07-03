شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء مواطن عدني في ظروف غامضة . والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت أسرة من الشيخ عثمان بعدن عن فقدان أحد أفرادها أمس الأربعاء .
وقال صلاح هرهرة أن عمه صالح بن فضل بن محمد هرهرة خرج يوم امس الاربعاء الموافق ١ - ٧ - ٢٠٢٠ م من البيت بالشيخ عثمان (القاهرة) الساعة الرابعة عصراً ولم يعد حتى اللحظة.
ونشر صلاح هرهره ارقام لمن يعرف عنه شيء او لديه معلومات عنه فيرجى التواصل على الخاص او واتساب على الرقم ٠٠٩٦٦٥٥١٢٢٣٩١٩
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