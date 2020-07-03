شكرا لبحثكم عن خبر ارصاد عدن تنشر اخر مستجدات المنخفض الجوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع الارصاد في عدن بدء تاثيرات المنخفض الجوي من مساء اليوم الخميس، من خلال امطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وبحسب نشرة الارصاد ستمتد التأثيرات من المهرة شرقا إلى باب المندب غربا وستشمل مختلف المحافظات.

وحذرت المواطنين من التواجد في الأودية او الاقتراب من اعمدة الكهرباء والأشجار واللوحات الإعلانية، كما حذرت الصيادين من اضطراب الأمواج.