شكرا لبحثكم عن خبر القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء بأحد الفنادق في وضع شاذ ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الخميس، بأنه تم القبض على ثلاثة يمنيين مع نساء في وضع شاذ.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الاجهزة الامنية بمحافظة إب القت في وقت سابق القبض على ثلاثة أعيان مع عدة نساء، في إحدى الفنادق وهم في وضع شاذ.

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وبينت المصادر أن إثنان من الأعيان؛ مدراء لمدرستين بمديرية حزم العدين بالمحافظة، فيما الثالث مغترب.

ونوهت المصادر بأن الثلاثة لايزالون محتجزين لدى البحث الجنائي في المحافظة.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، كغيرها من المحافظات الأخرى، إرتفاع في نسبة الجريمة المنظمة التي تزدهر في ظل غياب الدولة بأجهزتها الامنية والعدلية والرقابية وضعف دورها في الجوانب الاقتصادية والتنموية.