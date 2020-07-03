شكرا لبحثكم عن خبر البيضاء: تقدم لقوات الجيش والقبائل في قانية عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحرزت القوات الحكومية والمقاومة، الأربعاء 1 يوليو 2020م، تقدماً ميدانياً في جبهة قانية بمحافظة البيضاء عقب معارك عنيفة خاضتها مع المليشيات الحوثية.

وأكدت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن قوات الجيش والمقاومة المسنودين بأبناء القبائل شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تحتلها المليشيات في منطقة الرخيم وسد آل عمر وأطراف سوق قانية.

وقالت المصادر إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المليشيات خلال الهجوم الذي تمكنت قوات الجيش والمساندون لها من دحر مجاميع المليشيات من المستشفى الميداني وسد آل عمر ونقطة وعقبة الرخيم.

وأشارت أن معارك كر وفر تدور بين الجانبين في أطراف سوق قانية، فيما قامت مجاميع حوثية بتلغيم وتفجير عبارات المياه في محاولة لإعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة.

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وبينت المصادر أن جثث عناصر المليشيات ما زالت مرمية في الشعاب والاودية في مناطق المواجهات.

وبحسب المصادر فإن طيران التحالف العربي شن 5 غارات على مواقع وتعزيزات تابعة المليشيات أسفرت عن تدمير عربة بي إم بي وطقم تابع لها ومصرع من كان على متنها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والمقاومة ‎أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي أثناء تحليقها فوق مواقعها بجبهة قانية.