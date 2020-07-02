شاهد.. منصة شباب وعي تواصل جلساتها ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت منصة شباب وعي و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة جلساتها ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن لوقف الحرب و مكافحة كوفيد-19"



‎استكمالاً لنشاطات منصة شباب وعي الهادفة لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب على طرح الرؤى و الحلول للقضايا المجتمعية و الإنسانية،

‎انطلقت جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom،و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19" و ذلك بإستضافة السفير/ أحمد عوض بن مبارك سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الامريكية والسيدة دينا زوربا مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن في جلسة تحت عنوان: "تحديات استعادة الدولة و تحقيق السلام" و بمشاركة أكثر من ١٠٠ شاب و شابة، تم الاستماع فيها لسعادة سفير اليمن عن أبرز التحديات امام استعادة الدولة وممارستها لواجباتها الدستورية ، وصولاً الى مرحلة بناء السلام المستدام، كما تم بعد ذلك توجيه العديد من الأسئلة و الإجابة عليها من قبل سعادة السفير.

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‎هذا وتعد هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات المنصة مع مجموعة من السفراء، الباحثين و الخبراء المحليين و الدوليين خلال الفترة الحالية.