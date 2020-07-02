- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. منصة شباب وعي تواصل جلساتها ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
واصلت منصة شباب وعي و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة جلساتها ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن لوقف الحرب و مكافحة كوفيد-19"
استكمالاً لنشاطات منصة شباب وعي الهادفة لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب على طرح الرؤى و الحلول للقضايا المجتمعية و الإنسانية،
انطلقت جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom،و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19" و ذلك بإستضافة السفير/ أحمد عوض بن مبارك سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الامريكية والسيدة دينا زوربا مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن في جلسة تحت عنوان: "تحديات استعادة الدولة و تحقيق السلام" و بمشاركة أكثر من ١٠٠ شاب و شابة، تم الاستماع فيها لسعادة سفير اليمن عن أبرز التحديات امام استعادة الدولة وممارستها لواجباتها الدستورية ، وصولاً الى مرحلة بناء السلام المستدام، كما تم بعد ذلك توجيه العديد من الأسئلة و الإجابة عليها من قبل سعادة السفير.
هذا وتعد هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات المنصة مع مجموعة من السفراء، الباحثين و الخبراء المحليين و الدوليين خلال الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. منصة شباب وعي تواصل جلساتها ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.