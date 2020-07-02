شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 153 من اليمنيين العالقين في الهند الى مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل 153 يمنيا عالقا في الهند مساء اليوم على متن الخطوط الجوية اليمنية الى مطار عدن الدولي لإجلاء العالقين من الهند، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضح لقنصل العام لليمن في مومباي ان مغادرة العالقين جاء بعد اجراءهم فحص الـ ( بي سي ار ) وتأكد سلامتهم من فيروس كورونا.. مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم حتى اليوم هو 1046 مواطنا،

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