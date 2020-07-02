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عدن - ياسمين التهامي - واقعة تهز المملكة من جديد:.. انتحار عروس ليلة الدخلة وعند تشريح الجثة حدثت الفاجعة التي صدمت الجميع.. شاهد





ضجت وسائل إعلام محلية أردنية، بواقعة جديدة هزت كل أرجاء المملكة، وخصوصا محافظة الزرقاء. وصدمت وسائل الإعلام، الجميع بحادثة مؤسفة بعد انتحار عروس في ليلة زفافها شنقًا، والتي كانت في عقدها الثاني وتعمل صيدلانية حيث كان من المقرر أن يتم زفافها الثلاثاء الماضي، لكن حدثت الفاجعة التي صدمت الجميع حيث أقدمت العروس الصيدلانية على شنق نفسها بحبل غسيل بلاستيكي، فيما باشر مدعي عام الزرقاء التحقيق بالقضية. وبحسب الإعلام الأردني تبين بعد تشريح الجثة، داخل مستشفى الأمير فيصل، وجود كدمات على جثة الفتاة، تدل على وجود عنف، فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط. ونقلت قناة رؤيا الأردنية عن مصادر مقربة من التحقيق أن الفتاة مخطوبة ومن المقرر أن تتم اليوم مراسم زفافها، إلا أن خلافات عائلية مع عائلة خطيبها وعائلتها قد تكون دفعت بها إلى الانتحار بشنق نفسها.





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