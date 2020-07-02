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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: قناة العربية تفاجئ قبل قليل جمهور "رجاء الجداوي" بخبر حزين وصادم .. تفاصيل





نقلت قناة العربية أخبار حزينة لجمهور الفنانة المصرية رجاء الجداوي، نقلا عن طاقمها الطبي المعالج في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية. وقالت القناة في خبر نشرته عبر موقعها في الانترنت، بأن الطاقم الطبي أكد أنه لم تجر أية مسحات جديدة للفنانة، بل تم الاكتفاء بالمسحات الإيجابية الثلاث التي أثبت استمرار وجود الفيروس في جسمها. pوأضافت نقلا عن المعنيون، أن المهم في حالة الجداوي ليس اختفاء الفيروس من جسدها، بل أن تستعيد الرئة عملها بشكل طبيعي، مؤكدين أن حالة الفنانة غير مستقرة. كما كشفت المعلومات أن الفنانة حاليا تتنفس عبر أنبوبة حنجرية تضخ الأكسجين للرئة، ومن دونها لا يمكنها التنفس. فيما تعتبر هذه الأنبوبة المرحلة الأخيرة وفي حال فشلت الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض.





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