ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 وهي كالتالي :

أمجد طه عن زيارة أردوغان لقطر: سيلتقي قيادات حوثية وإخوانية يمنية https://www.elyamnelaraby.com/488405/ خبير عسكري يكشف ما وراء زيارة اردوغان الخبيثة للدوحة https://www.elyamnelaraby.com/488435 التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في خولان شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/488443 Advertisements التحالف العربي يعترض 12 هجوما إرهابيا للحوثي باتجاه الرياض https://www.elyamnelaraby.com/488444/ التحالف يكثف غاراته على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف ومأرب https://www.elyamnelaraby.com/488454/ شاهد .. مصرع أثيوبي خلال قتاله في صفوف الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/488465/ رئيس الوزراء : التحركات الأممية يقابلها مزيداً من التصعيد الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/488474/

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