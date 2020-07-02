الفلكي الشوافي : يكشف عن حالة جوية و أهم مؤشرات طقس اليمن لخمس أيام قادمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عن حالة جوية مبشرة بالخير لخمسة أيام قادمة,

وقال: بحسب بيانات وخرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من الجمعة 3 يوليو 2020 لخمس أيام قادمة فهي مبشرة بالخير أن شاء الله أمطار موسمية و تراجع نسبي لدرجة الحرارة الشديدة، حيث متوقع ان تشهد اليمن حالة جوية تعمل على إرتفاع في الغطاء السحابي و معدل هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق خصوصا يومي السبت و الأحد، وبشكل عام متوقع ان يشمل الهطول معظم المناطق اليمنية، و بدرجة رئيسية المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والهضاب الداخلية المجاورة لها و الهضاب و السواحل الشرقية، كما تشمل مناطق واسعة من السواحل الجنوبية و المرتفعات الشمالية غربية، بينما تكون أقل نسبيا لتشمل بعض المناطق من الصحاري الداخلية و السواحل الغربية، وبالنسبة للمزارع اليمني تعتبر أمطار الصلم/الظلم الثاني و ان غزرت الأمطار فهي أنفع من أمطار الأيام الماضية.

بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع أن تساعد الحالة الجوية على إنخفاض نسبي لما شمل اليمن من تاثيرات موجة الحر الشديدة خلال الأيام الماضية حيث تراوحت درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق الصحراروية و الساحلية ما بين 40 الى 45 درجة مئوية، لذلك التراجع المتوقع في درجات الحرارة سوف يكون ملحوظ في معظم المناطق مقارنة بالأيام الماضية و لا يعنى ذلك أن تتحول الاجواء الى باردة في المناطق الصحراوية و الساحلية.

التنبيهات :-

ندعو إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق و تدفق سيول و انخفاض الرؤية الأفقية، وكذلك من إرتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية و الساحلية، وندعو الصيادين و مرتادي البحر في السواحل الجنوبية و الشرقية لتوخي الحذر من إرتفاع هبات الرياح وإضطراب الموج في خليج عدن و بدرجة رئيسية غرب بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح من بين 45 إلى 70 كيلومتر بالساعة و أعلى هبات لها تتجاوز 80 كيلومتر، كما ندعو لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.