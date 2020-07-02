شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا ... ’’سماء المصري‘‘ تتحدى القضاء وتظهر ‘‘عارية أمام الكاميرا’’ .. شاهدوا كيف تعامل اطفال صغار مع ’’المشاهد الفاضحة’’ ... شاهد ‘‘فيديو + صور‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، صور ومقطع فيديو للراقصة المصرية سماء المصري وهي تتعرى أمام الكاميرا.

وتظهر الراقصة سماء المصري في الصور ومقطع الفيديو وهي بدون هدوم كما قال ناشط مصري بمواقع التواصل الإجتماعي، في تعليقه على تلك المشاهد.

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كما يظهر في تلك المشاهد اطفال وهم يقولون : سماء المصري اتعبت نصف العالم .. معها برج ولا برج خليفة في إشارة منهم إلى مؤخرتها.

ويأتي إعادة نشر مشاهد تعري سماء المصري بعد أيام من صدور حكم قضائي ضدها قضى بسجنها ثلاث سنوات جراء نشرها مقاطع فيديو وصور فاضحة.

سما المصري، اسمها الحقيقي سامية، وعملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الرقص والتمثيل والغناء.