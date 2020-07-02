شكرا لمتابعة خبر عن خبير عسكري : يتوقع فشل العملية العسكرية التي أعلن عنها التحالف ضد الحوثيون .. وينصح السعودية بإتخاذ هذا القرار؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المحلل العسكري الأردني ، "مأمون ابو نوار" لقناة "الجزيرة" ، اليوم الخميس بفشل "العملية العسكرية" الجديدة التي أعلن عنها التحالف ضد الحوثيون الأربعاء.

وقال أبو نوار: للجزيرة إن ألسعودية لايمكن أن تربح الحرب من الجو ، مشيرا الى أن تجربة خمس سنوات ماضية كانت كافية لمعرفة ذلك.

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وذلك "أبو نوار" إلى أن عملية عاصفة الحزم فشلت منذ بدايتها ، لاسيما بعد إعلان التحالف تدمير منظمومة الحوثي الصاروخية والتي تطورت أكثر وأكثر بعد الاعلان.

مؤكدة أن الضربات الجوية لن تحسم المعركة لصالح التحالف ، مستدلا بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا منذ عام 2011 ولم تستطع إسرائيل إنهاء دور "ايران" او القضاء على "النظام السوري"

ودعا "أبو نوار" التحالف إلى أخذ العبرة من أفغانستان وفيتنام ، مشيرا إلى أن اليمن بما يمثل من "إرث تاريخي" جفف موارد كل الدول التي دخلت معه في حرب مباشرة.

يتيح إلى أن الحوثي الآن بات يمتلك قدرات عسكرية متطورة وتقنية حديثة من الطائرات المسيرة التي تعمل بدقة ، داعيا إلى ضرورة العودة للسلام والحوار لإنها هذه المتاهة.